عماد الدين حسين : رسائل الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي طمأنة للمصريين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حملت رسائل مباشرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوجيهات السبعة التي وجهها الرئيس للحكومة تناولت قضايا تمس حياة المصريين اليومية.

وأضاف حسين في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ توجيه الرئيس بشأن فواتير الكهرباء يستهدف التأكد من احتسابها بصورة صحيحة، وعدم الاعتماد على تقديرات جزافية، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار مؤخرًا تسبب في شكاوى واسعة بين المواطنين، مشيرًا، إلى أن توجيهات الرئيس بشأن القطاع العقاري تستهدف معالجة مشكلات تأخر تسليم الوحدات وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها في العقود.

وأضاف أن التوجيهات شملت كذلك ملف الطرق والمرور، في ظل تزايد الحوادث خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن استكمال مشروعات النقل، ومن بينها الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، إلى جانب تطبيق قواعد المرور بصورة صارمة، من شأنه المساهمة في الحد من الزحام والحوادث.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر في أكتوبر المقبل لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الحكومة والمعوقات التي واجهتها تعكس أهمية الشفافية والتواصل مع المواطنين، مؤكدًا أن فهم المواطنين للتحديات والإجراءات المتخذة يساعدهم على تفهم الأوضاع والصبر حتى الانتهاء من برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن تعزيز الشفافية الحكومية والتفاعل مع المواطنين من شأنه الحد من تأثير الشائعات، مشددًا على ضرورة وجود محاسبة حقيقية للمخطئين والفاسدين، حتى يشعر المواطن بأن هناك إجراءات فعلية لحماية حقوقه.

وفيما يتعلق بالأمن القومي، أوضح أن تأكيد الرئيس جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن مصر وحدودها وأمنها القومي يمثل رسالة طمأنة للمصريين في ظل الاضطرابات والحروب التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن الاستقرار يمثل أساسًا لتحقيق المشروعات وتحسين الأوضاع المعيشية.