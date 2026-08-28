استطلاع رأي .. 65% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون امتلاك كوريا الجنوبية أسلحة نووية

أظهر استطلاع للرأي ، اليوم الجمعة ، أن ما يقرب من ثلثي الكوريين الجنوبيين يؤيدون فكرة امتلاك بلادهم أسلحة نووية.

ووفقًا لاستطلاع مؤسسة جالوب كوريا، أيد 65% ضرورة امتلاك كوريا الجنوبية أسلحة نووية بشكل مستقل، بينما عارض 30% هذه الفكرة ، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

أُجري الاستطلاع على 1,001 كوري جنوبي تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، ما بين 25 و27 أغسطس.

وبحسب الانتماء السياسي، بلغت النسبة 78% بين مؤيدي حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي، و60% بين مؤيدي الحزب الديمقراطي الحاكم.

وقال 39% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن كوريا الشمالية قد تشن حربا، بينما قال 55% إنهم لا يعتقدون أن الشمال يشكل مثل هذا الخطر.

ومن بين من قالوا إنه لا يوجد خطر، أيد 58% فكرة امتلاك كوريا الجنوبية أسلحة نووية.

وأشارت مؤسسة جالوب إلى أن هذه النتيجة توحي بأن عددًا كبيرًا من المستطلَعين قد ينظرون إلى الأسلحة النووية كأداة ردع استراتيجية أو دفاعية أكثر من كونها أسلحة للاستخدام الفعلي.

وفيما يتعلق باستلام السيطرة العملياتية على القوات في زمن الحرب من واشنطن، أجاب 46% بضرورة إتمام هذه العملية خلال ولاية الرئيس لي جيه ميونغ التي تنتهي عام 2030، بينما قال 41% إنه ينبغي تأجيلها.

وقد تعهد لي باستعادة السيطرة العملياتية على القوات في وقت الحرب قبل انتهاء ولايته.