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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة BMW الجديدة تفرض سيطرتها على السائق وتمنعه من فتح الباب

بي إم دبليو iX3 2027
بي إم دبليو iX3 2027
عزة عاطف

كشفت شركة “بي إم دبليو” عن تقديم تقنيات أمان جديدة ضمن سلسلة طرازات (Neue Klasse)؛ حيث جاء طراز "iX3" الكهربائي موديل 2027 كأول سيارة تحصل على نظام التحذير من مغادرة المركبة المزود بخاصية تأخير فتح الأبواب إلكترونيًا، وذلك لحماية ركاب الدراجات والسيارات المارة من حوادث الاصطدام المباغت بالأبواب.

مراقبة الرادار وتأخير فتح الأبواب

تعتمد المنظومة الأمنية على رادارات جانبية توفر مراقبة مستمرة للمحيط الخارجي أثناء توقف السيارة؛ حيث تعطل القفل الإلكتروني للباب وتؤجل فتحه إلكترونيًا في حال رصد اقتراب دراجة أو سيارة من الخلف. 

وتمنع هذه التقنية فتح الباب حتى مرور الخطر المحدق، لتقدم حلاً عمليًا للحد من حوادث اصطدام الأبواب الشائعة في المدن والمناطق المزدحمة.

التوجيه الطارئ والوقاية من الضغط الخاطئ على الدواسات

تتضمن باقة السلامة المحدثة نظام التوجيه الطارئ التفاعلي الذي يعيد توجيه السيارة تلقائيًا لتفادي العوائق المفاجئة على الطرق دون الخروج من المسار. 

كما زودت السيارة بنظام ذكي يكتشف حالات الضغط الخاطئ على دواسة الوقود بدلاً من المكابح عند وجود عائق على مسافة أقل من 1 متر؛ حيث يتولى النظام كبح السيارة تلقائيًا وإيقافها بصورة آمنة سواء كانت المركبة تتحرك إلى الأمام أو الخلف.

التوسع في الطرازات وتقييمات السلامة

حصل طراز iX3 على تقييم 5 نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية (Euro NCAP)، وتخطط الشركة لتعميم هذه التقنيات القياسية على باقي أسطول نويه كلاسه الذي يضم طرازات i3 وX5 و7 Series. 

وتأتي هذه التحديثات لتأكيد توجه بي إم دبليو نحو إدماج أنظمة التدخل الفعال لحماية ركاب المركبة ومستخدمي الطرق المحيطة.

بي إم دبليو iX3 2027 أمان بي إم دبليو سيارات كهربائية 2026 Neue Klasse

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