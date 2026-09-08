حبس 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لاتهامهم بسرقة دراجة نارية بالجيزة

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول – مقيمين بمحافظة الجيزة لاتهامهم بسرقة دراجة نارية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد صاحب الحساب (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية)،وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 16 أغسطس المنقضى قام بترك دراجته النارية وبها مفتاح التشغيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عابدين وحال عودته إكتشف سرقتها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول – مقيمين بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.