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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

منحة مرضية وتعويضات للحمل والأمراض المزمنة.. تعرف على حقوق المؤمن عليهم

المعاشات
المعاشات
حسن رضوان

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عددًا من المزايا للمؤمن عليهم المشتركين في تأمين المرض، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية والتعويضات المالية في حالات المرض والحمل والولادة.

75% من الأجر للمؤمن عليها خلال الحمل والولادة

ويمنح القانون المؤمن عليها، في حالة الحمل والوضع، تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر، عن مدة إجازة الحمل والوضع المقررة قانونًا، على أن تكون مدة اشتراكها في التأمين 10 أشهر على الأقل.

الرعاية الطبية حتى الشفاء أو ثبوت العجز

وتتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المؤمن عليه المصاب أو المريض ورعايته طبيًا حتى تمام الشفاء أو ثبوت العجز، مع حقها في متابعة حالته خلال فترة العلاج.

كما تشمل الرعاية الطبية والعلاج المؤمن عليهن خلال فترتي الحمل والولادة، وفقًا لما حدده القانون.

75% من الأجر خلال أول 90 يومًا من المرض

وفي حالة منع المرض المؤمن عليه من أداء عمله، يصرف له تعويض عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات، وذلك لمدة 90 يومًا.

وبعد انتهاء هذه المدة، ترتفع قيمة التعويض إلى 85% من الأجر، مع اشتراط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.

صرف التعويض حتى 180 يومًا سنويًا

ويستمر صرف التعويض طوال فترة المرض، أو حتى ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، على ألا تتجاوز مدة صرفه 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة.

تعويض كامل لأصحاب الأمراض المزمنة

وخصص القانون معاملة استثنائية للمؤمن عليهم المصابين بأحد الأمراض المزمنة، حيث يستحق المريض تعويضًا يعادل أجر الاشتراك كاملًا طوال فترة مرضه، إلى أن يشفى أو تستقر حالته بما يسمح له بالعودة إلى العمل، أو يثبت عجزه عجزًا كاملًا.

وفي المقابل، يجوز للجهة المختصة بتعويض الأجر وقف صرف التعويض عن الفترة التي يخالف خلالها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

منحة مرضية تعويضات للحمل قانون التأمينات الاجتماعية

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