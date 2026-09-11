إيرباص لـ صدى البلد: لدينا 1100طائرة في سجل الطلبيات لمنطقة الشرق الأوسط

أكد فاوتر ڤان ورش، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع العالمي بشركة «إيرباص»، أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تمتلك فرص نمو هائلة في قطاع الطيران المدني، كاشفاً أن إيرباص تتولى تسليم أكثر من 1100 طائرة جديدة لعملائها بالمنطقة خلال السنوات المقبلة ضمن سجل الطلبيات المعلقة.

وأوضح «ڤان ورش» لـ “صدى البلد"، خلال معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، أن هذا المعرض يمثل منصة تجمع استراتيجية وهامة تضم كبرى شركات الطيران الشريكة في مصر والمنطقة، إلى جانب قادة صناعة الطيران والفضاء ورؤساء الشركات الكبرى بالمنطقة مثل الرياض للطيران، طيران الإمارات، وسعودية.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي للقطاع العالمي بشركة «إيرباص»، إلى أن إيرباص متواجدة بقوة في المعرض لتعزيز التواصل مع عملائها وتوفير جميع الحلول التقنية والأسطول اللازم للتوسع التشغيلي.