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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجرام سجل 7166 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب متأثرا بالصعود في سعر الذهب عالميا بالاضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك.

سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7166 جنيها للشراء، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

 

أسعار الذهب اليوم الاربعاء

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء 16-9-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4308 دولارات

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5374 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6270 جنيها،  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7166 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وتجاوز سعر الجنيه اليوم الاربعاء مستوى الـ 50 ألفا مجددا، ووصل إلى 50160 جنيها.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

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