صلاح كلمة السر.. طفرة تاريخية في مبيعات طرابزون سبور

واصل النجم المصري محمد صلاح ترك بصمته داخل نادي طرابزون سبور رغم مرور عدة أشهر على انتقاله إلى صفوف الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعدما امتد تأثير قائد منتخب مصر إلى جوانب تتجاوز المستطيل الأخضر ليظهر بوضوح في مبيعات قمصان النادي والإقبال الجماهيري على المباريات.

وكشفت صحيفة "Cumhuriyet" التركية عن طفرة كبيرة شهدتها مبيعات قمصان طرابزون سبور خلال الموسم الحالي مؤكدة أن وجود محمد صلاح ضمن صفوف الفريق كان أحد أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة الإقبال على شراء قمصان النادي.

116 ألف قميص لطرابزون سبور في الموسم الحالي

وبحسب ما أوردته الصحيفة التركية نجح طرابزون سبور في بيع نحو 116 ألف قميص حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري مقابل قرابة 46 ألف قميص فقط خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وتعكس هذه الأرقام ارتفاعا كبيرا في مبيعات قمصان النادي بعدما وصلت نسبة الزيادة إلى نحو 152% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي ليحقق طرابزون سبور رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات القمصان خلال موسم واحد.

ويأتي هذا النمو اللافت بالتزامن مع انضمام محمد صلاح إلى الفريق في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم المصري والتي جعلت قميصه أحد المنتجات التي تحظى باهتمام جماهير النادي.

مبيعات قمصان طرابزون تتجاوز نصف أرقام الموسم الماضي

وكان طرابزون سبور قد أنهى الموسم الماضي بإجمالي مبيعات اقترب من 200 ألف قميص إلا أن النادي تمكن خلال الموسم الحالي من الوصول إلى 116 ألف قميص حتى نهاية سبتمبر فقط، في مؤشر على استمرار الإقبال المتزايد على منتجات الفريق.

ويعكس الفارق بين أرقام الموسم الحالي والموسم الماضي حالة الاهتمام التي صاحبت وصول محمد صلاح إلى طرابزون سبور خاصة مع رغبة الجماهير في اقتناء قميص النجم المصري ومتابعة تجربته الجديدة في الدوري التركي.

حضور جماهيري متزايد في مباريات طرابزون

وامتد تأثير محمد صلاح إلى مدرجات ملعب طرابزون سبور حيث شهدت مباريات الفريق خلال الموسم الحالي إقبالا جماهيريا ملحوظا بعدما تجاوز إجمالي الحضور حاجز 100 ألف متفرج.

وتأتي هذه الزيادة في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بمشاركة محمد صلاح مع الفريق حيث تحرص جماهير طرابزون سبور على متابعة النجم المصري خلال ظهوره مع الفريق بالتزامن مع حالة الترقب التي صاحبت انتقاله إلى النادي التركي.

ارتفاع الاشتراكات الموسمية

كما شهدت مبيعات التذاكر الموسمية لطرابزون سبور نموا واضحا بعدما تجاوز عدد الاشتراكات حاجز 25 ألف تذكرة موسمية خلال الموسم الحالي.

وتكشف هذه الأرقام عن زيادة اهتمام جماهير النادي بمتابعة مباريات الفريق من المدرجات في الوقت الذي ساهم فيه وجود محمد صلاح في جذب مزيد من الاهتمام حول طرابزون سبور سواء على المستوى الجماهيري أو التجاري.