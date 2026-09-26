منتخب إيطاليا يخسر من بلجيكا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

خسر منتخب إيطاليا من نظيره بلجيكا، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل ثنائية بلجيكا كل من جودتس ولوكيباكيو في الدقيقتين 20، 68

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري – دييجو كويولا – جيانلوكا مانشيني – جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: نيكولو باريلا – أليساندرو رومانو – ساندرو تونالي – نيكولو كامبياعي.

خط الهجوم: مويس كين – بيو إيسبوسيتو.

فيما جاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس.

خط الدفاع: تيموثي كاستان – ناثان نجويي – براندون ميشيل – ماكسيم دي كوبير.

خط الوسط: يوري تيليمانس – نيكولاس راسكين – كيفين دي بروين.

خط الهجوم: دييجو موريرا – شارل دي كيتيلر – ميكا جوتس.