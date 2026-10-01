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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركات الطيران الإسرائيلية تبدأ إعادة مواطنيها العالقين في دبي إلى البلاد

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

توقعت شركات الطيران الإسرائيلية أن تبدأ يوم الجمعة في إعادة الإسرائيليين العالقين في دبي إلى البلاد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب القناة 12 ؛ فتأتي هذه الخطوة في أعقاب محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة إلى مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب يوم الأربعاء. 

وعقب الحادث، قررت السلطات العبرية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي لمدة ستة أيام على الأقل.

كما لفتت القناة إلى أن شركة "أركيا" (Arkia) هي الوحيدة التي نشرت جدول رحلاتها حتى الآن؛ حيث ستُسيّر ست رحلات من دبي في الفترة ما بين بعد ظهر الجمعة وبعد ظهر السبت، وذلك رهناً بالموافقة النهائية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

ومن المتوقع أيضاً أن تُسيّر شركتا "إل عال" (El Al) و"إسراير" (Israir) رحلات إجلاء، لكنهما لم تعلنا عن جداول رحلاتهما بعد.

وبحسب التقرير، فقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثة مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عقب الحادث.

 وذكرت  التقارير بأن الجانب الإماراتي وافق على تركيب أجهزة فحص أمني إضافية، مما يتيح لشركات الطيران الإسرائيلية استئناف رحلاتها إلى دبي.

يُذكر أنه قبل حادثة يوم الأربعاء، كان جهاز "الشاباك" قد أصدر قراراً بحظر هبوط الطائرات الإسرائيلية في الإمارات، مشيراً إلى مخاطر أمنية في ظل التوتر والحرب مع إيران، في حين واصلت شركتا الطيران الإماراتيتان "الاتحاد" و"فلاي دبي" تسيير رحلاتهما إلى إسرائيل.

الطيران الإسرائيلي دبي فلاي دبي الشاباك

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