فيزبريم المجري بطلا للعالم للأندية لكرة اليد بعد الفوز على برشلونة

توج فريق فيزبريم المجري بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 42-33، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وقدم الفريق المجري أداءً قويًا على مدار اللقاء، ليحسم المواجهة بفارق 9 أهداف، ويعتلي منصة التتويج في النسخة التي استضافتها مصر، وسط حضور جماهيري ومتابعة كبيرة لعشاق كرة اليد.

وجاء تتويج فيزبريم باللقب بمشاركة مصرية بارزة، حيث يضم الفريق بين صفوفه أربعة لاعبين مصريين، وهم علي زين، ويحيى الدرع، وأحمد عادل، وأحمد هشام دودو، ليواصل الرباعي تألقه مع الفريق المجري خلال منافسات البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفيزبريم الإسباني خافيير باسكوال، الذي سبق له قيادة منتخب مصر، قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق المجري، ليجمع النهائي بين مجموعة من العناصر التي سبق لها الظهور في منافسات كرة اليد المصرية والدولية.

وعلى الجانب الآخر، شهدت صفوف برشلونة الإسباني مشاركة المصري سيف الدرع، الذي خاض النهائي أمام فريق شقيقه يحيى الدرع، في مواجهة مصرية خاصة داخل المباراة النهائية.

وكان سيف الدرع قد توج مع برشلونة بلقب النسخة الماضية من بطولة العالم للأندية، قبل أن يخسر الفريق الإسباني فرصة الاحتفاظ باللقب أمام فيزبريم في نهائي النسخة الحالية.

وشهدت المباراة النهائية مشهدًا مصريًا مميزًا، بعدما جمعت بين الشقيقين يحيى الدرع لاعب فيزبريم، وسيف الدرع لاعب برشلونة، ليصبح نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد مناسبة استثنائية لعائلة الدرع.

واحتضنت العاصمة الإدارية الجديدة منافسات البطولة، التي شهدت مشاركة عدد من أبرز أندية كرة اليد على مستوى العالم، قبل أن يسدل الستار بتتويج فيزبريم المجري باللقب عقب انتصاره الكبير على برشلونة



