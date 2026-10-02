غفلوني.. سرقة حافظة نقود مواطن أمام منزله بالطالبية والمباحث تلاحق المتهمين

في لحظات خاطفة، فوجئ مواطن بسرقة حافظة نقوده أثناء وقوفه أمام منزله بمنطقة الطالبية في الجيزة، بعدما استغل شخصان انشغاله وغافلاه واستوليا على الحافظة بما تحويه من أموال وأوراق ومتعلقات شخصية، ثم لاذا بالفرار.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من المواطن، أفاد فيه بتعرضه للسرقة بطريقة المغافلة أمام مسكنه بدائرة القسم، واتهم شخصين بارتكاب الواقعة.

وأوضح المبلغ أنه أثناء وقوفه أمام باب العقار، فوجئ بالمتهمين يباغتانه والاستيلاء على حافظة نقوده، والتي كان بداخلها مبلغ مالي وأوراق ثبوتية خاصة به، قبل أن يفرّا من المكان.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة، وبدأ رجال المباحث في إجراء التحريات اللازمة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لتحديد هوية المتهمين وتتبع خط سيرهما، تمهيدًا لضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.