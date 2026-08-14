بوسي تبهر متابعيها بإطلالتها في الساحل الشمالي.. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأخضر الغامق.

أكملت بوسي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون النبيتي وحذاء أنيق بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.