قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ
إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا
حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك.. وفيفا يرفع عدد القضايا إلى 4
لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الخدمة السرية الأمريكية تؤكد علمها بتهديد إيراني يستهدف نجل ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلومبرج: تفاقم أزمة نقص الوقود في إيران نتيجة الحرب والضغوط الأمريكية

الوقود
الوقود
أ ش أ

تواجه إيران نقصًا متزايدًا في الوقود، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على قدرتها على الوصول إلى الواردات، ما يضع إمدادات هذه السلعة الاستراتيجية تحت ضغوط متزايدة.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن وسائل إعلام إيرانية، فإن البلاد تشهد طوابير طويلة أمام محطات الوقود في طهران بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار، فيما يتجه كثير من السائقين إلى ملء خزانات سياراتهم قبل أن تنخفض مستويات الوقود فيها إلى النصف.

ونقلت "بلومبرج" عن مسؤول بارز معني بإمدادات الطاقة المحلية، دون ذكر اسمه، إن سوق البنزين يعاني عجزًا يوميًا يتراوح بين 14 و15 مليون لتر، بسبب الطلب القياسي، والأضرار التي لحقت بالمنشآت خلال الحرب، و«التغييرات في أولويات الموازنة الوطنية».

وقال إسماعيل ثاقب أصفهاني، رئيس منظمة تحسين الطاقة والإدارة الاستراتيجية الإيرانية، الأسبوع الماضي: «علينا أن نفعل شيئًا لخفض الاستهلاك إلى مستويات الإنتاج المحلي»، بحسب "بلومبرج".

ومن شأن أي نقص في الوقود أن يختبر قدرة إيران على إبقاء اقتصادها متحركًا، في الوقت الذي تطلق فيه الولايات المتحدة ما وصفه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه «أعظم هجوم مالي على الإطلاق جرى حشده ضد خصم».

وتُعد أسعار البنزين قضية شديدة الحساسية في إيران الغنية بالنفط، حيث تتيح الإعانات الحكومية للمستهلكين الاستفادة من بعض أرخص أسعار البنزين في العالم.

وحذر مسؤولون إيرانيون الجمهور على مدى أشهر من أن رفع الأسعار قد يصبح أمرًا حتميًا، بعدما أدت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع تخزين الوقود ومنشآت الطاقة الأخرى إلى تفاقم اختلال قائم منذ فترة طويلة بين العرض والطلب، كما أدى حصار أمريكي للموانئ الإيرانية إلى منع واردات تعتمد عليها إيران عادة لتعويض حالات النقص.

بدوره، وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نداءً شعبيًا للحصول على دعم الجمهور الإيراني منذ مايو، عندما طرح إمكانية تطبيق نظام لتقنين الوقود، وحث المواطنين على استخدام وسائل النقل العام كلما أمكن، لكن التحذيرات لا يبدو أنها حققت النتائج المرجوة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين في الحرب، محمد باقر قاليباف، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لاستغلال أي ارتفاع في أسعار البنزين كجزء من عملياتهما العسكرية ضد إيران.

وحاولت الحكومة الإيرانية تشجيع سائقي نحو 4.5 مليون سيارة تعمل بالوقود المزدوج على الطرق على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، كما أعلنت أكبر منشأة لمعالجة النفط في إيران، وهي مصفاة نجمة الخليج الفارسي، أنها تستخدم الميثانول لزيادة إنتاج البنزين، بحسب "بلومبرج".

وقال أصفهاني، المسؤول عن قطاع الطاقة، إن الحكومة تدرس 3 طرق محتملة للتعامل مع النقص، تتمثل الطريقة الأولى في توزيع 121 مليون لتر من الوقود يوميًا بشكل ثابت على محطات الوقود، قبل «إيقاف» مضخات التعبئة بمجرد نفاد الكمية.

أما الطريقة الثانية فتقضي بمواصلة بيع الوقود بعد تجاوز ذلك المستوى، ولكن بسعر أعلى، بينما تتمثل الطريقة الثالثة في تخصيص حصص للأفراد بدلًا من السيارات.

وتطبق إيران حاليًا نظام حصص متدرجًا يمنح كل سيارة حصة شهرية من البنزين المدعوم، ويبلغ سعر أول 60 لترًا 15 ألف ريال للتر، يليه 30 ألف ريال لكل لتر من الـ50 لترًا التالية، ثم 50 ألف ريال للتر بالنسبة إلى الكميات المباعة بعد ذلك.

والأسبوع الماضي، تخلت الحكومة بصورة مفاجئة عن برنامج تجريبي في مدينة كرمان جنوبي البلاد، كان من شأنه زيادة إجمالي الحصة، مع فرض سعر أعلى بكثير يبلغ 872 ألف ريال للتر، أي 0.46 دولار، على المشتريات التي تتجاوز الحصة المحددة.


 

إيران الوقود الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

أيمن الشريعى

أيمن الشريعي: الأهلي طلب ضم نجم الشرقية إنبي

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

مفاجأة الميركاتو.. هل يرحل مصطفى محمد عن نانت وينتقل إلى الدوري التركي؟

لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟

لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟

أجمل بوستات المولد النبوي 2026 .. عبارات وأدعية للتهنئة

أجمل بوستات المولد النبوي 2026 .. عبارات وأدعية للتهنئة

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد