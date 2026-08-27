مقتـ.ل شخصين في مدرسة قرب برلين.. والشرطة الألمانية تعتقل المشتبه به

أفاد إعلام ألماني، بمقتل شخصين في مدرسة قرب برلين واحتجاز المشتبه به، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقالت الشرطة الألمانية، إنه تم اعتقال مشتبه به واحد بعد حادثة وقعت في مدرسة بمدينة جوسن - نوي زيتاو.

وفي وقت سابق، حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت من أن الهجمات الهجينة على ألمانيا قد تتزايد في الفترة المقبلة، داعيا إلى إقرار قوانين أمنية جديدة قبل نهاية العام.

وقال دوبرينت إن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها المغلق في نيوهاردنبرج التهديدات الناجمة عن أعمال التخريب والتجسس والعمليات السرية التي تنفذها قوى أجنبية.. مضيفا: «نريد تنفيذ قوانين الأمن التي نعتبرها ضرورية هذا العام بسرعة».

وأوضح دوبرينت أن بعض الإجراءات كانت موضع خلاف سياسي على مدى عقود، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحاكم أظهر قدرة الحكومة على التحرك لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة.