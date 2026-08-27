ألمانيا تسجل نحو 15 ألفًا و800 وفاة بسبب الحرارة منذ بداية العام

أفاد معهد روبرت كوخ، الهيئة الألمانية للصحة العامة، بأن نحو 15 ألفًا و800 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا جراء ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية العام.

وتستند هذه التقديرات إلى بيانات حتى 26 يوليو، ما يعني أن ألمانيا سجلت بالفعل خلال أقل من سبعة أشهر عددًا من الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة يفوق ما سجلته في أي عام كامل منذ 2016.

وكان أعلى عدد سنوي سابق للوفيات بسبب درجات الحرارة نحو 9 آلاف وفاة في عام 2018، الذي شهد أيضًا طقسًا شديد الحرارة.

وقال المعهد إن أكثر من نصف الوفيات المقدرة هذا العام، أي نحو 9 آلاف و600 وفاة، ارتبطت بموجة الحر القياسية التي ضربت البلاد في نهاية يونيو.

وارتفعت درجات الحرارة خلال موجة الحر إلى قرابة 42 درجة مئوية.

ووفقًا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، كان يونيو 2026 الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية.

وأُرجعت نحو 4 آلاف وفاة إضافية إلى الطقس الحار خلال الفترة من أواخر يوليو إلى منتصف أغسطس.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الوفيات خلال تلك الفترة، إذ تتأخر بعض الولايات الألمانية عدة أسابيع في إعلان بيانات الوفيات.

وكان نحو 11 ألفًا و900 من إجمالي الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة المقدرة هذا العام بين أشخاص تجاوزت أعمارهم 75 عامًا.