حتقلب الموازين.. ChatGPT يطلق خدمة جديدة.. إليك كيفية استخدامها

يُعدّ تسجيل الدخول إلى حساباتك الشخصية عقبة رئيسية أمام أدوات الذكاء الاصطناعي فأنت تُعطي مساعدك مهمةً ما، لكنه يحتاج إلى بيانات اعتمادك لإنجازها. والآن، يُساهم ChatGPT Work في أتمتة هذه العملية بشكلٍ أكبر.

تتيح ميزة جديدة أُعلن عنها لبرنامج ChatGPT Work تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية وإنجاز المهام باستخدام تلك المعلومات نيابةً عنك.

على سبيل المثال، إذا طلبت من ChatGPT Work حجز موعد في إدارة المرور نيابةً عنك، فسيستخدم البرنامج الآن معلوماتك للوصول إلى حسابك الشخصي وإتمام العملية بأقل قدر من التدخل منك أو بدونه.

إكمال أي مهمة

للقيام بذلك، يستخدم ChatGPT Work بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك من مدير كلمات مرور تابع لجهة خارجية . إذا طلبت منه إكمال أي مهمة تتطلب تسجيل الدخول، فستظهر نافذة جديدة تسألك عن مدير كلمات المرور الذي ترغب في استخدامه. قد يحتاج أيضًا إلى مساعدة في خطوات أمان أخرى، مثل المصادقة الثنائية.

تؤكد OpenAI أنها لن ترى أو تسجل اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك، وبالتالي لن يتم استخدامهما بدون إذنك أو لأغراض تدريب أدواتها. لكنها تحذر من أن جلسات تسجيل الدخول قد تستمر لمهام مستقبلية. إذا كنت ترغب في إيقاف ذلك لخدمات محددة، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > متصفح السحابة > بيانات المتصفح ، ثم البحث عن الموقع الإلكتروني الذي تريد أن يتجاهله ChatGPT.

تعد هذه الميزة حصرية لمشتركي باقتي Plus و Pro ChatGPT، ولم يُعلن بعد ما إذا كانت ستُتاح للمستخدمين المجانيين لاحقًا. وهذا أمرٌ وارد، إذ تُطلق OpenAI عادةً ميزات حصرية للمشتركين، ثم تُقدم نسخة محدودة منها للمستخدمين المجانيين.