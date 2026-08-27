من قلب طهران .. قطر تدعو لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز

إلتقي وزير الخارجية الإيراني بنظيره القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني في العاصمة الإيرانية طهران.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية القطرية ؛ فقد جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تطرق الاجتماع إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح، الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام سيادة دول الجوار، واحترام حرية الملاحة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار.

من جانبه، عبًر وزير الخارجية الإيراني عن شكره وتقديره لدولة قطر على استمرار مساعيها وجهودها الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار.