بسبب كشاف.. القبض على سائق سيارة نقل بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بتثبيت كشاف عالى الإضاءة فى الجزء الخلفى من السيارة مما يعيق رؤية قائدى السيارات ويعرض حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 / الجارى حال سيره بالطريق الدائرى الأوسطى بالجيزة .



تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

