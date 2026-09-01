حضريه في المنزل بسهولة.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

يعد حواوشي الفراخ من الوصفات الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة، وقدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل حواوشي الدجاج خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» على قناة CBC Sofra.





المقادير:

1 كيلو دجاج مفروم

بصل مفروم

فلفل رومي مفروم

بقدونس مفروم

ثوم

سمن

ملح وفلفل أسود

كاري

زنجبيل بودرة

بابريكا

سبع بهارات

عيش بلدي



طريقة التحضير:

تبدأ الوصفة بخلط الدجاج المفروم مع البصل والفلفل والبقدونس والثوم، ثم تضاف التوابل من الملح والفلفل والكاري والزنجبيل والبابريكا والسبع بهارات، مع إضافة السمن للحصول على حشوة غنية وطرية.

يفتح العيش البلدي وتحشى الأرغفة بخليط الدجاج مع توزيع الحشوة جيدا، ثم تدهن الأرغفة من الخارج بالقليل من السمن وتدخل الفرن حتى تنضج الفراخ ويحصل الخبز على لون ذهبي مقرمش.