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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحلى من المحلات.. طريقة عمل ساندوتش ستربس

ستربس
ستربس

ساندوتشات ستربس الفراخ تعد من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير سندوتشات ستربس الفراخ بخطوات بسيطة.

ونقدم إليكم هنا طريقة عمل ساندوتش ستربس الفراخ.

مقادير ساندوتش ستربس الفراخ

صدور دجاج فيليه شرائح

بصل بودر

ثوم بودر

بابريكا

بهارات دجاج

خل أو عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

كوب دقيق

دقيق ذرة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت للقلي

التقديم:

خبز فينو

كاتشب

مايونيز

طريقة تحضير ساندوتشات ستربس الفراخ

تبلي شرائح الفراخ بالبصل والثوم البودرة والبابريكا والبهارات والملح والفلفل وعصير الليمون

اخلطي الدقيق ودقيق الذرة والنشا والبيكنج بودر والماء

أضيفي خليط الفراخ لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

قلبي شرائح الفراخ في الدقيق ودقيق الذرة ثم الماء وتقلى في الزيت

تقدم مع الخبز والكاتشاب والمايونيز

ستربس ستربس الفراخ مقادير ستربس الفراخ طريقة عمل ستربس الفراخ

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