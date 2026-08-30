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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب؟

عصير للقصب
عصير للقصب
ريهام قدري

عند تناول عصير القصب، يحصل الجسم على جرعة سريعة من الطاقة والسكريات الطبيعية، وقد يكون له بعض الفوائد إذا تم تناوله باعتدال، لكن الإكثار منه قد يسبب ارتفاع سكر الدم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب؟

  • يزودك بالطاقة سريعًا بسبب احتوائه على السكريات والكربوهيدرات.
  •  يساعد على الترطيب لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء وبعض المعادن.
  • 🦴 يمد الجسم ببعض المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وإن كانت الكميات تختلف حسب العصير وطريقة تحضيره.
  •  يحتوي على مركبات نباتية مضادة 
  • للأكسدة.
  •  قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى سكر الدم، لذلك يجب الحذر من الكميات الكبيرة، خصوصًا لمرضى السكري.
  •  
  • الإكثار منه يضيف كمية كبيرة من السعرات والسكريات، ما قد لا يكون مناسبًا لمن يحاولون التحكم في الوزن.

يجب تناوله طازجًا ومن مكان موثوق بالنظافة، وبكمية معتدلة، وعدم اعتباره بديلًا عن تناول الفاكهة الكاملة.

عصير القصب قصب العصير عصير قصب

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