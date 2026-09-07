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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يعود للقاهرة خلال أيام.. الزمالك يحسم مصير بيزيرا

بيزيرا
بيزيرا

كشف الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، آخر تطورات أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي غاب عن النادي منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن اللاعب سيعود إلى القاهرة خلال أيام، وأن إدارة الزمالك تتعامل مع الأزمة عبر القنوات الرسمية والقانونية.

وقال المندوه، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة قناة النهار، إن النادي يتعامل مع ملف بيزيرا وفق الأطر القانونية، موضحًا أن بعض الملفات تحتاج إلى التفاوض للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة للزمالك.

وأضاف: «في الحياة هناك مواضيع تحتاج إلى تفاوض، ونحن نتواصل بشكل رسمي وقانوني من أجل الوصول لأعظم استفادة من الموضوع».

المندوه: الحديث عن رحيل بيزيرا لن يبدأ قبل عودته

وحول ما إذا كانت عودة بيزيرا إلى القاهرة تعني اتجاه الزمالك نحو بيعه، أكد أمين صندوق النادي أن الحديث عن رحيل اللاعب لن يُطرح قبل عودته والتفاوض معه، مشددًا على أن الموقف القانوني للزمالك سليم ومنضبط.

وقال: «الكلام عن بيعه لن يحدث إلا بعد عودته أولًا ونتحدث معه، وهذا ما قلناه له. موقفنا القانوني منضبط، وإذا لم يعد فستكون هناك إجراءات قانونية شديدة».

وأشار المندوه إلى أن إدارة الزمالك تحرص في الوقت نفسه على فرض حالة من الانضباط داخل الفريق، مؤكدًا أن أزمة بيزيرا لم تؤثر على استقرار الفريق أو غرفة الملابس.

وأوضح: «فريقنا لم يحدث فيه أي شيء، ونحن نفرض الانضباط، وعيبنا أننا لا نتحدث كثيرًا».

6 ملايين دولار.. طلب الزمالك لبيع بيزيرا

وأكد حسام المندوه أن الزمالك سبق أن أعلن موقفه المالي بشكل رسمي بشأن إمكانية رحيل اللاعب، موضحًا أن النادي حدد 6 ملايين دولار مقابل الموافقة على بيع بيزيرا.

وقال: «الزمالك قال في بيان رسمي إنه طلب 6 ملايين دولار مقابل بيع بيزيرا».

وشدد أمين صندوق الزمالك على أن الفترة المقبلة ستشهد التعامل مع الملف وفق القنوات الرسمية، انتظارًا لعودة اللاعب إلى القاهرة، ثم بحث موقفه ومستقبله مع النادي في ضوء المفاوضات والإجراءات القانونية.

الزمالك بيزيرا لميس الحديدي

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