سياحة النواب: مؤشرات تشغيل مطار القاهرة تعكس تطورًا مهمًا.. والمرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التوسع والتحديث

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن استقبال مطار القاهرة الدولي أكثر من 2.7 مليون راكب خلال شهر أكتوبر، عبر نحو 20 ألف رحلة، يعكس حجم الحركة المتزايدة التي يشهدها المطار، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل لاستيعاب النمو المستقبلي.

وأوضحت، في تصريحات لها، أن مطار القاهرة يمثل البوابة الرئيسية للدولة والانطباع الأول لدى ملايين الزائرين، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات وتيسير إجراءات السفر والوصول يمثلان جزءًا أساسيًا من دعم تنافسية المقصد السياحي المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة الطيران.

التوسع في مشروعات التطوير

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في مشروعات التطوير، وفي مقدمتها إنشاء مبنى الركاب الرابع، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، وتجهيز البنية التحتية لمواكبة النمو المتوقع في السياحة وحركة السفر والاستثمار.

وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى على أن الرهان لا يقتصر على زيادة أعداد الركاب والرحلات، وإنما يمتد إلى تقديم تجربة سفر أكثر كفاءة وجودة، تليق بمكانة مصر وتواكب طموحاتها في قطاعي السياحة والطيران المدني.