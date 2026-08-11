فرق الإنقاذ لا تتوقف.. جهود مكثفة للعثور على جثمان طفل بنيل أسوان

لحظات عصيبة ومؤلمة تعيشها أسرة الطفلة وشقيقها الذين لقوا مصرعهما أثناء قيام الأسرة برحلة ترفيهية فى مياه النيل بجزيرة البراسى بقرية الرمادى التابعة لمركز إدفو شمال أسوان.

وقد نجحت جهود رجال الإنقاذ النهرى فى إنتشال جثمان الطفلة، فيما لا يزال البحث مستمر عن الطفل الآخر حيث قام رب الأسرة حمدى.أ، يعمل موظفا بالبريد بالخروج مع أبناؤه الثلاثة يوم الجمعة الماضية لقضاء عطلة الأسبوع معهم ، وهم شهد 16 سنة، وآية 14 سنة، ويوسف 9 سنوات.

جهود إنقاذ

وقامت البنت الكبرى شهد بالنزول للسباحة فى النيل فى المنطقة الآمنة، وبعد لحظات من نزولها بمفردها تعرضت للغرق فجأة وبدأت تصرخ بأعلى صوتها لمحاولة إنقاذها، فقام أخواتها بالنزول للماء لمحاولة إنقاذها، ولكن تعرضوا هم للغرق، فيما تم إنقاذها .

وقام الأهالي بالبحث عن جثتى الطفلين، وبعد 24 ساعة من البحث فى مياه النيل ، وجدوا الطفلة آية 14 سنة، ولا يزال البحث مستمرا عن الطفل يوسف 9 سنوات، بعد مرور 3 أيام على الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعةو، وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفلة التى عثر عليها.