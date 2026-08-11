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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستقبل محافظ قنا على هامش ورشة العمل الإقليمية لتطوير منظومة الإدارة المحلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اللواء أستاذ دكتور مصطفى سليم الببلاوى محافظ قنا، وذلك بديوان عام محافظة أسوان على هامش ورشة العمل الإقليمية لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وتنمية الموارد الذاتية المحلية، وفي إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين محافظتي أسوان وقنا.

بحث سبل التعاون المشترك بين محافظتى أسوان وقنا

وشهد اللقاء بحث ومناقشة سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظتي أسوان وقنا في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

تبادل التجارب والخبرات 

تناول اللقاء أهمية الإستفادة من التجارب والخبرات الناجحة التي تم تنفيذها في كلتا المحافظتين، والعمل على تبادل الرؤى والأفكار بشأن آليات تطوير الأداء المحلي، بما يحقق أفضل إستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، ويدعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

التأكيد على أهمية تكامل الجهود

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بمحافظتي أسوان وقنا، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل المحلي، بما يدعم جهود الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء التنفيذي.

وأشارا إلى أن التكامل بين المحافظات وتبادل الخبرات يمثلان أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يعكس لقاء محافظي أسوان وقنا حرص المحافظتين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتكامل الجهود، بما يدعم تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات، اتساقاً مع توجهات الدولة لبناء إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

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