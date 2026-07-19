سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 19 -7-2026

ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاحد 19-7-2026، ضمن نشرته الخدمية.



أسعار الدرهم الاماراتي

وسجل بنك أبوظبي التجاري أعلى سعر لبيع الدرهم الإماراتي عند 14.06 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 13.75 جنيه.



وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية، مسجلًا 13.72 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

بينما سجل بنك التنمية الصناعية 13.79 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي



وسجل ميد بنك 13.80 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في كل من HSBC وبنك الإسكندرية وبنك نكست والبنك الأهلي المصري 13.84 - 13.85 جنيه للشراءو13.88 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر وبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي سجل الدرهم الإماراتي 13.83 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قناة السويس 13.82 جنيه للشراء، مقابل 13.86 - 13.87 جنيه للبيع.



كما سجل البنك الأهلي الكويتي 13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي 13.78 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في كريدي أجريكول 13.78 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي 13.73 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك الإمارات دبي الوطني 13.70 جنيه للشراء و13.76 جنيه للبيع.