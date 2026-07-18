استقرار العملات العربية أمام الجنيه.. والدينار الكويتي يواصل صدارة سوق الصرف

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم السبت 18يوليو 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بآخر يوم عمل، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.



وجاء الدينار الكويتي في صدارة العملات العربية الأعلى سعرًا مقابل الجنيه، مسجلًا 164.12 جنيهًا للشراء و164.63 جنيهًا للبيع.



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وسجل الريال السعودي، الأكثر تداولًا بين المواطنين، 13.44 جنيهًا للشراء و13.48 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.74 جنيهًا للشراء و13.78 جنيهًا للبيع.

وسجل الريال العماني 131.08 جنيهًا للشراء و131.48 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الدينار البحريني 133.87 جنيهًا للشراء و134.26 جنيهًا للبيع.



كما سجل الريال القطري 13.84 جنيهًا للشراء و13.88 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الأردني 71.09 جنيهًا للشراء و71.49 جنيهًا للبيع.



وتواصل العملات العربية استقرارها أمام الجنيه المصري، في ظل ثبات أسعار الصرف داخل البنوك خلال فترة الإجازة الأسبوعية، مع ترقب الأسواق لاستئناف التعاملات المصرفية خلال الأسبوع الجديد.