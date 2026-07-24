القبض على المتهمين بسرقة عقار تحت الإنشاء في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من شخصان لقيامهما بتحطيم أبواب مسكنه وسرقة محتوياته بالغربية.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بتاريخ 29 يونيو الماضى من والد القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بفتح بوابة العقار خاصته "تحت الإنشاء" وسرقة بعض محتوياته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





