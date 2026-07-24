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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يتابع حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بالمنيا ويوجه بتقديم الدعم

وزير العمل
وزير العمل

تابع وزير العمل حسن رداد، منذ الدقائق الأولى لوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على الطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر بمركز ملوي بمحافظة المنيا، تطورات الحادث، موجهًا الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بمحافظة المنيا، بالتحرك الفوري إلى موقع الحادث، وتشكيل لجنة لمتابعة المصابين ،والتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة الموقف ميدانيًا، وحصر بيانات الضحايا والمصابين، وجمع المستندات والمعلومات اللازمة، لبحث الاستفادة من منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية التي توفرها الوزارة للعمالة غير المنتظمة.

وقدم الوزير خالص العزاء والمواساة إلى أسرة العامل المتوفى، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، والعودة إلى أسرهم سالمين.

وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والوقوف إلى جانب العمال وأسرهم في الحوادث الطارئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الرعاية لهذه الفئة.

وكان حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال العاملين بأحد المزارع قد وقع مساء اليوم على الطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

وتشير المتابعة الأولية الواردة من مديرية العمل إلى أن إجمالي الحالات بلغ 36 حالة، بينها حالة وفاة واحدة حتى الآن، و35 مصابًا، مع استمرار المتابعة الميدانية وتحديث البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وزير العمل وزارة العمل حسن رداد حادث المنيا

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