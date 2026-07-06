انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة

انتشلت طواقم الإنقاذ، اليوم /الاثنين/، جثامين عدد من الشهداء استشهدوا جراء قصف لطيران الاحتلال في وقت سابق، من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة.

وأوضحت الطواقم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنها انتشلت 8 جثامين ورفات شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى مواصلة البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في المنطقة ذاتها.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و98 شهيدا، و173 ألفا و571 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء، بينهم 3 جدد، و7 إصابات، موضحة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1072 شهيدا، والإصابات إلى 3463، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.