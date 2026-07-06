فى حملات أمنية بالمحافظات.. مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ 114 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة ومحكوم عليه بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات ، سلاح نارى ، حريق عمد ، فرض سيطرة") بنطاق محافظة "أسيوط"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وضُبط بحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة – قرابة 20 ألف قرص مخدر – 76 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (114) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



