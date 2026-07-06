ادعت أنها دبلوماسية .. القبض على فتاة أجنبية تشاجرت مع شاب بعد تصادم بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ملاكى" وبصحبته فتاة تدعى أنها دبلوماسية بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالقاهرة.

وبالفحص تين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 28 / يونيو المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) ، طرف ثانى (طالب "غادر البلاد بتاريخ 4 / الجارى" يحمل جنسية إحدى الدول) ، وبصحبته (نجلة خاله "طالبة تحمل ذات الجنسية" إدعت كونها دبلوماسية - مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) على إثر تصادم سيارتيهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "دون حدوث إصابات" ، وتم الصلح والتراضى فيما بينهما ، وبسؤال المذكورة أيدت ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.