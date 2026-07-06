بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاج بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى بالرأس" ، والدته ، زوجة شقيقه) ، وطرف ثان : (أحد الأشخاص ، نجله ، أنجال شقيقه: "شخصين أحدهما مصاب بجروح قطعية متفرقة" ، وربة منزل) ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول قيام أحد أفراد الطرف الثانى بركن سيارته أمام منزل الطرف الأول ، قاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وزجاجات فارغة مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (2 سلاح أبيض ، 8 زجاجة فارغة المستخدمين فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية... وتولت النيابة العامة التحقيق.

