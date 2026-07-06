أوهموهم بالتجارة في المحاصيل الزراعية.. سقوط المتهمين بالنصب على 4 أشخاص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء عدد من الأشخاص بقيام آخرين بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بالبحيرة.



وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) وبسؤالهم قرروا بتضررهم من (3 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) ، لقيامهم بالتحصل منهم على مبالغ مالية منذ سنتين لإستثمارها فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية نظير أرباح شهرية ، وعدم إلتزامهم بسداد قيمة أرباح (3 أشهر) ماضية أو رد أصل المبلغ المالى.

وأضافوا بقيامهم بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بمشاركة معارفهم للضغط على المشكو فى حقهم لرد المبالغ المالية.



تم ضبط المشكو فى حقهم (مالك محل بقالة – سائق – مزارع) ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بتحصله على مبلغ مالى من الظاهرين بمقطع الفيديو لإستثمارها فى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه تعثر فى ذلك مؤخراً ، ونفى إشتراك الآخرين معه فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

