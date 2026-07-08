جولة مفاجئة لرئيس "مياه الغربية" لتفقد محطات المحلة الكبرى

أجرى اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لفرع الشركة بمركز المحلة الكبرى.

وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل، وجودة المياه المنتجة، ومدى جاهزية المحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وحرصًا على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه بلقينا الارتوازية بطاقة إنتاجية 4800 متر مكعب يوميًا، حيث تابع رئيس الشركة منظومة التشغيل بالمحطة، واطمأن على ضغوط المياه الخارجة من المحطة ومدى تأثيرها على الشبكات والمناطق المخدومة، بما يضمن وصول المياه للمواطنين بالكميات والضغوط المناسبة ، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بخطط التشغيل القياسية، واستمرار المتابعة اللحظية لضغوط الشبكات، والحفاظ على جودة المياه المنتجة وفقًا للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

تحسين خدمات المواطنين

كما تفقد محطة مياه شبراملكان النقالي بطاقة 8000 متر مكعب يوميًا، وراجع منظومة التشغيل والصيانة الدورية، واطمأن على جاهزية المعدات والطلمبات والمولدات الكهربائية الاحتياطية لضمان استمرار تشغيل المحطة بكفاءة، خاصة في حالات الطوارئ أو انقطاع التيار الكهربائي.

رفع كفاءة الخدمات

واستكمل رئيس الشركة جولته بزيارة محطة رفع صرف صحي شبراملكان بطاقة 7848 متر مكعب يوميًا، حيث تابع منظومة رفع ونقل مياه الصرف الصحي، ووجه بضرورة تكثيف أعمال الصيانة الوقائية للمعدات ، والالتزام بالبرامج الزمنية للصيانة بما يضمن استدامة كفاءة التشغيل وعدم حدوث أي أعطال مفاجئة.

وشدد رئيس الشركة خلال الجولة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بأعمال النظافة العامة داخل المحطات، والمتابعة المستمرة للمولدات الاحتياطية ومعدات التشغيل، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لضمان تقديم خدمات آمنة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

تحسين خدمات المحطات

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أن الجولات الميدانية المفاجئة تمثل أحد أهم أدوات المتابعة الفعلية للأداء داخل مواقع العمل، وتسهم في الوقوف على مستوى تنفيذ خطط التشغيل والصيانة، وسرعة معالجة أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن الحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة.