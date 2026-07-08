قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة
الذهب يسقط من جديد.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
من غزل الفيوم إلى كل المحافظات.. خطة حكومية لتشغيل مستفيدات "تكافل وكرامة" بمصانع الملابس
كريستال بالاس يمدد تعاقده مع الياباني كامادا
محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق عقار الاتصالات.. النيران تمتد لـ3 طوابق والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق|صور
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع
كلاتنبيرغ: هدف زيكو صحيح.. وكل قرارات المباراة كانت في صالح الأرجنتين
الأرصاد تحذر من طقس الخميس: رطوبة خانقة ترفع الحرارة 4 درجات
كتل هوائية شمالية ورطوبة تصل لـ95 %.. تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة
شمال سيناء والبحر الأحمر في الصدارة.. تفاصيل خطة الحكومة لطرح مناطق سياحية جديدة
الري: مستمرون في التصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس المجاري المائية
شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 وموعد الطرح الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مفاجئة لرئيس "مياه الغربية" لتفقد محطات المحلة الكبرى

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

 أجرى اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لفرع الشركة بمركز المحلة الكبرى.

وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل، وجودة المياه المنتجة، ومدى جاهزية المحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وحرصًا على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه بلقينا الارتوازية بطاقة إنتاجية 4800 متر مكعب يوميًا، حيث تابع رئيس الشركة منظومة التشغيل بالمحطة، واطمأن على ضغوط المياه الخارجة من المحطة ومدى تأثيرها على الشبكات والمناطق المخدومة، بما يضمن وصول المياه للمواطنين بالكميات والضغوط المناسبة ، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بخطط التشغيل القياسية، واستمرار المتابعة اللحظية لضغوط الشبكات، والحفاظ على جودة المياه المنتجة وفقًا للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

تحسين خدمات المواطنين 

كما تفقد محطة مياه شبراملكان النقالي بطاقة 8000 متر مكعب يوميًا، وراجع منظومة التشغيل والصيانة الدورية، واطمأن على جاهزية المعدات والطلمبات والمولدات الكهربائية الاحتياطية لضمان استمرار تشغيل المحطة بكفاءة، خاصة في حالات الطوارئ أو انقطاع التيار الكهربائي.

رفع كفاءة الخدمات 

واستكمل رئيس الشركة جولته بزيارة محطة رفع صرف صحي شبراملكان بطاقة 7848 متر مكعب يوميًا، حيث تابع منظومة رفع ونقل مياه الصرف الصحي، ووجه بضرورة تكثيف أعمال الصيانة الوقائية للمعدات ، والالتزام بالبرامج الزمنية للصيانة بما يضمن استدامة كفاءة التشغيل وعدم حدوث أي أعطال مفاجئة.

وشدد رئيس الشركة خلال الجولة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بأعمال النظافة العامة داخل المحطات، والمتابعة المستمرة للمولدات الاحتياطية ومعدات التشغيل، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لضمان تقديم خدمات آمنة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

تحسين خدمات المحطات 

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أن الجولات الميدانية المفاجئة تمثل أحد أهم أدوات المتابعة الفعلية للأداء داخل مواقع العمل، وتسهم في الوقوف على مستوى تنفيذ خطط التشغيل والصيانة، وسرعة معالجة أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن الحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات مياه الشرب والصرف الصحى محطات المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

ترشيحاتنا

المنتخب المصري

رغم خروج منتخب مصر.. إشادة بأداء الفراعنة وجدل تحكيمي يطغى على المواجهة

منتخب مصر

طارق يحيى: نجوم كبار حول العالم أكدوا تعرض منتخب مصر لظلم تحكيمي أمام الأرجنتين

الإسكان

الإسكان تبدأ تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة غرب قنا الجديدة.. متى موعد استلام وحدتك؟

بالصور

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد