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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعوات الملايين وآمال المصريين.. الغربية تفتح أبواب 52 مركز شباب لمساندة الفراعنة في مواجهة الأرجنتين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار فتح 52 مركز شباب وناديًا رياضيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمساندة المنتخب الوطني في أجواء آمنة ومنظمة تعكس روح الانتماء والالتفاف خلف راية مصر.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن جميع مراكز المشاهدة تم تجهيزها بالكامل بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لاستقبال الجماهير وتوفير تجربة مشاهدة تليق بهذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت ساحات يجتمع فيها أبناء المحافظة لتشجيع منتخبهم الوطني بروح رياضية تعكس أصالة الشعب المصري ووحدته خلف فريقه.

تحرك تنفيذي عاجل 

وقال اللواء الدكتور علاء عبد المعطي: “منتخب مصر أسعد الملايين بما حققه من إنجاز تاريخي في البطولة حتى الآن، ونحن على ثقة في قدرة لاعبينا على مواصلة كتابة التاريخ وتقديم مباراة تليق باسم مصر أمام أحد أقوى منتخبات العالم. كل الأمنيات للفراعنة بالتوفيق، وقلوبنا جميعًا معهم في هذه المواجهة المهمة.”

وأضاف المحافظ أن جماهير الغربية كانت وستظل دائمًا سندًا للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على توفير أماكن مشاهدة مجانية وآمنة ليعيش الجميع أجواء التشجيع الوطني، وأن مشهد التفاف المصريين خلف منتخبهم يجسد قوة الانتماء والوحدة الوطنية، متمنيًا أن يواصل الفراعنة مشوارهم المميز ويرسموا الفرحة على وجوه ملايين المصريين.

ردع مخالفين 

واختتم المحافظ تصريحاته بدعوة أبناء الغربية إلى التواجد بمراكز الشباب والأندية المشاركة لمؤازرة المنتخب الوطني، مؤكدًا أن كل بيت في الغربية اليوم يدعو للفراعنة، وكل القلوب تهتف باسم مصر، وكل الأمنيات أن يواصل أبطال المنتخب رحلتهم المونديالية ويحققوا إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الكرة المصرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين مساندة الفراعنة الأرجنتين

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