الزمالك ينهي أزمة يانيك فيريرا.. جدولة المستحقات ورفع القضية من "فيفا" خلال ساعات

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي السابق يانيك فيريرا، لإنهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة، في خطوة جديدة ضمن جهود النادي لإغلاق ملفات القضايا الخارجية ورفع عقوبة إيقاف القيد.

ووفقا لمصدر داخل النادي، فقد تم الاتفاق على سداد 188 ألف دولار، تمثل كامل المستحقات المتأخرة للمدير الفني البلجيكي، ليتم إنهاء النزاع القائم بين الطرفين بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الزمالك يواصلون في الوقت الحالي إنهاء ملف الجهاز المعاون لفيريرا، حيث تقدر مستحقات مساعديه المتأخرة بنحو 200 ألف دولار، تمهيدًا لتسوية القضية بالكامل.

وأشار المصدر إلى أنه فور الانتهاء من الإجراءات المالية واستكمال المستندات المطلوبة، سيتم رفع قضية يانيك فيريرا من نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الساعات المقبلة، ليقترب الزمالك من إغلاق أحد أبرز الملفات التي كانت تعيق موقفه في ملف القيد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة الزمالك لإنهاء جميع القضايا الدولية المعلقة، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للنادي، وتجهيز الفريق بشكل كامل للموسم الجديد.