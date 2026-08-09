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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: «بطلات مصر شرفونا أمام العالم.. ويستحقن كل التقدير»

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

واصل الإعلامي أحمد موسى إشادته بمنتخب مصر للناشئات لكرة اليد، مؤكدًا أن لاعبات المنتخب يستحقن تقديرًا كبيرًا على الأداء المميز الذي قدمنه طوال منافسات بطولة العالم، بعد الوصول إلى المربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع عالميًا.

التحية لبنات عظيمات

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «لابد من تقدير كبير لهم على هذا الأداء الرائع اللي قدموه على مدار بطولة كأس العالم لكرة اليد، لهم كل التحية، وكل التحية لبنات عظيمات بحق».

وأضاف: «هؤلاء البنات عظيمات بحق، زي كل عظيمات شعب مصر العظيم، الشعب اللي يستحق دائمًا كل الحب والتقدير».

 مستوى منتخب الناشئات

وتابع موسى: «أنا تابعت المنتخب طوال البطولة، وشوفت المستوى اللي قدموه، ووصلنا لأول مرة للمربع الذهبي على مستوى منتخب الناشئات، وحققنا المركز الرابع عالميًا، وده إنجاز كبير جدًا لكرة اليد المصرية».

وأكد الإعلامي أن ما حققته اللاعبات لا يجب أن يُختزل في نتيجة مباراة تحديد المركز الثالث أمام الدنمارك، مشددًا على أن الوصول إلى هذه المرحلة من بطولة العالم يمثل إنجازًا تاريخيًا يستحق الاحتفاء.

مستوى منتخب الناشئات الناشئات منتخب الناشئات أحمد موسى

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