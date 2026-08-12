محمد صلاح يظهر في إفطار قائد طرابزون سبور استعدادًا للموسم الجديد

ظهر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، خلال حفل الإفطار الذي أقامه قائد الفريق ستيفان سافيتش، اليوم الأربعاء، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا من حفل الإفطار الذي شهد حضور محمد صلاح إلى جانب الجهاز الفني ولاعبي الفريق.

واجتمع لاعبو طرابزون سبور وأعضاء الجهاز الفني خلال الإفطار، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، وسط أجواء عائلية تهدف إلى تعزيز حالة الانسجام والترابط بين عناصر الفريق.

وشهدت المناسبة تواصلًا هاتفيًا من إرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، مع الجهاز الفني واللاعبين، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة قرب انطلاق الموسم الجديد.

وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية الوحدة والتكاتف بين جميع أفراد طرابزون سبور من أجل تحقيق أهداف النادي في الموسم الجديد