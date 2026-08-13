نتنياهو يتحصن بأسطول ليموزين.. إسرائيل تستقبل 8 سيارات لحماية قادة الاحتلال

وصلت سيارات ليموزين مصفحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس وجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى إسرائيل؛ وقد تم تصوير نتنياهو بالفعل في إحداها.

بعد تأخيرات بسبب جائحة كورونا والحرب، وصلت ثماني سيارات ليموزين مصفحة من طراز أودي A8 الأمنية إلى إسرائيل لنقل رئيس الوزراء والرئيس وجهاز الأمن العام "الشاباك"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

تُقدّر قيمة كل سيارة بثلاثة ملايين شيكل، ويشمل الطراز المُحدّث منها إجراءات لمواجهة التهديدات الإرهابية الجديدة.

ستُستخدم هذه السيارات لنقل رؤساء الدول وكبار الوزراء الزائرين للبلاد والذين يخضعون لتحذيرات أمنية مشددة.

وقد دخلت سيارات الليموزين حيز الاستخدام الفعلي، حيث تم تصوير رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع وهو يستقل سيارة الليموزين الجديدة في مقطع فيديو قبل زيارته لمركز مالحا التجاري في القد المحتلة.