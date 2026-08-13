أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم، تحركات ملحوظة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن النفيس، خاصة في ظل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بالذهب باعتباره أحد أهم وسائل حفظ قيمة الأموال والاستثمار على المدى الطويل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، نحو 6340 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7245 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 5434 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7245 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث درجة النقاء، ويقبل عليه بعض المستثمرين والراغبين في شراء المشغولات والسبائك الذهبية ذات النقاء المرتفع.

ويختلف السعر النهائي للمشغولات الذهبية عند الشراء من محال الصاغة، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6340 جنيهًا، ويظل هذا العيار الأكثر طلبًا في السوق المصرية، نظرًا لانتشاره الواسع في المشغولات الذهبية وتفضيل قطاع كبير من المواطنين لشرائه.

ويتغير السعر الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات بحسب المصنعية، لذلك قد يكون السعر النهائي للجرام أعلى من السعر المعلن للذهب الخام.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5434 جنيهًا، ويتميز هذا العيار بانتشار كبير بين بعض فئات المشترين، خاصة في المشغولات الذهبية التي تتميز بتصميمات متنوعة.

ويُضاف إلى السعر المعلن قيمة المصنعية والدمغة والضريبة عند شراء المشغولات من محال الذهب.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و720 جنيهًا، ويُعد الجنيه الذهب من أبرز المنتجات التي يفضلها بعض المواطنين الراغبين في الاستثمار في الذهب، نظرًا لانخفاض تأثير المصنعية عليه مقارنة ببعض المشغولات الذهبية.

ويظل سعر الجنيه الذهب مرتبطًا بصورة مباشرة بحركة سعر جرام الذهب عيار 21، ولذلك فإن أي تغيرات في أسعار الذهب تنعكس على قيمة الجنيه الذهب صعودًا أو هبوطًا.

الذهب بين الاستثمار والادخار

وتواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين، خاصة مع اتجاه البعض إلى شراء المعدن الأصفر بهدف الادخار والحفاظ على قيمة المدخرات، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

وينصح عند شراء الذهب بضرورة معرفة السعر المعلن للجرام، بالإضافة إلى قيمة المصنعية والدمغة والضريبة، ومقارنة الأسعار بين أكثر من محل قبل إتمام عملية الشراء، خاصة أن التكلفة النهائية قد تختلف من قطعة إلى أخرى.