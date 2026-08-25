توجيهات لمسئولي الأجهزة التنفيذية ببني سويف لتسريع العمل بملف التصالح على المخالفات

واصل كامل على غطاس السكرتير العام ،الاجتماع الأسبوعي لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح: المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، وداليا فيض المشروف على المراكز التكنولوجية، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين بالديوان العام والوحدات المحلية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات التصالح بكل مركز ومدينة، ونسب البت في الطلبات، ومعدلات إنهاء المعاينات والرفع المساحي، وما تم إنجازه من قرارات قبول أو رفض وفق الضوابط القانونية.

ووجه السكرتير العام بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات المستوفاة، مع الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية والفنية، مع استمرار المتابعة اليومية من رؤساء المراكز والمدن، وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين، خاصة ما يتعلق باستكمال المستندات أو الإجراءات الفنية في إطار الضوابط القانونية.

