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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق الشناوي: هناك «حساسية زائدة» في تلقي الفنون الفترة الحالية

الناقد الفني طارق الشناوي
الناقد الفني طارق الشناوي
إسراء صبري

رأى الناقد الفني طارق الشناوي أن حالة الجدل التي تحيط ببعض الأغاني والأعمال الفنية حاليًا ترتبط بما وصفه بزيادة الحساسية في طريقة استقبال الجمهور للفنون، مؤكدًا أن السياق الذي تقدم من خلاله الأعمال يلعب دورًا أساسيًا في فهم مضمونها.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن أغنية «يا ولا يا ولا» التي قدمها الفنان عبد الغني السيد تمثل أحد النماذج على اختلاف المعنى بحسب السياق، لافتًا إلى أن كلمة «ولا» تعني «ولدًا»، بينما كانت الأغنية في سياق الفيلم تتحدث عن امرأة جميلة كانت ترقص أمامه.

وأكد أن الجمهور وقتها أدرك المقصود من الأغنية في إطارها الفني والدرامي، ولم يتعامل مع استخدامها باعتباره إشكالية تستوجب الجدل.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة تشهد قدرًا أكبر من الحساسية في التعامل مع الأعمال الفنية، وهو ما ينعكس على طريقة استقبال بعض الأغاني ومناقشة مضمونها.

وأضاف أن عددًا من الأعمال الفنية التي قُدمت خلال سنوات سابقة، ولا سيما في عامي 2005 و2006، حملت قدرًا أكبر من الجرأة، لكنها لم تواجه المستوى نفسه من الجدل الذي يثار حاليًا حول بعض الأعمال.

ولفت إلى أهمية النظر إلى العمل الفني في سياقه الكامل، بدلًا من اقتطاع كلمات أو مشاهد منه وتقييمها بمعزل عن الإطار الذي قُدمت فيه، مؤكدًا أن اختلاف الأذواق وطرق استقبال الفنون أمر طبيعي، وأن الحكم على العمل يظل مرتبطًا بسياقه الفني والثقافي.

الناقد الفني طارق الشناوي الأعمال الفنية الأغاني الفنون

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