الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجت في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للقاء منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية خاصة للاعبين خلال مران اليوم ، وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها، خاض اللاعبون فقرة فنية، و قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية، وحرص معتمد جمال وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.



واختتم الزمالك مران اليوم بخوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.