معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجت

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة وأعضاء الجهاز المعاون، في إطار استعدادات الأبيض للقاء منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة، عقب الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة السابقة.

وشدد معتمد جمال على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة على اللقب.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين، تتعلق بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.