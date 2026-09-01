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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ الوحدات الصحية بأبو سمبل وتوشكى غرب بنصر النوبة

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالوحدات الصحية بقرى أبو سمبل وتوشكى غرب بمركز نصر النوبة ، وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمواطنين ، وفقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية .

متابعة انتظام العمل والإستماع للمواطنين

وحرص المحافظ خلال الجولة على تفقد مختلف الأقسام ، ومتابعة إنتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، فضلاً عن الإستماع إلى آراء المواطنين وإحتياجاتهم للوقوف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة والعمل على تذليل أى معوقات تواجههم .

تفعيل خدمات رضا المنتفعين والتيسير على المواطنين

وخلال الجولة ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تفعيل الدور المنوط بقسم رضا المنتفعين ، وتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل ، مع تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للمترددين ، والتيسير عليهم لإنهاء إجراءات تلقى الخدمة فى أسرع وقت بما يسهم فى رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الأداء .

توفير نواقص الأدوية وتلبية إحتياجات الأهالى

ووجه المحافظ بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية للعمل على توفير نواقص الأدوية بالوحدتين الصحيتين بما يلبى إحتياجات الأهالى بالشكل المطلوب ، ويخفف عنهم أى مشقة أو عناء فى التنقل إلى الوحدات الصحية المجاورة للحصول على الأدوية والعلاج اللازم .

تأتى الجولة فى إطار حرص محافظة أسوان على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الصحية ، والإرتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مع سرعة التعامل مع إحتياجاتهم وملاحظاتهم ، وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة بما يدعم منظومة التأمين الصحى الشامل ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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