محافظ أسوان يفاجئ الوحدات الصحية بأبو سمبل وتوشكى غرب بنصر النوبة

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالوحدات الصحية بقرى أبو سمبل وتوشكى غرب بمركز نصر النوبة ، وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمواطنين ، وفقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية .

متابعة انتظام العمل والإستماع للمواطنين

وحرص المحافظ خلال الجولة على تفقد مختلف الأقسام ، ومتابعة إنتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، فضلاً عن الإستماع إلى آراء المواطنين وإحتياجاتهم للوقوف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة والعمل على تذليل أى معوقات تواجههم .

تفعيل خدمات رضا المنتفعين والتيسير على المواطنين

وخلال الجولة ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تفعيل الدور المنوط بقسم رضا المنتفعين ، وتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل ، مع تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للمترددين ، والتيسير عليهم لإنهاء إجراءات تلقى الخدمة فى أسرع وقت بما يسهم فى رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الأداء .

توفير نواقص الأدوية وتلبية إحتياجات الأهالى

ووجه المحافظ بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية للعمل على توفير نواقص الأدوية بالوحدتين الصحيتين بما يلبى إحتياجات الأهالى بالشكل المطلوب ، ويخفف عنهم أى مشقة أو عناء فى التنقل إلى الوحدات الصحية المجاورة للحصول على الأدوية والعلاج اللازم .

تأتى الجولة فى إطار حرص محافظة أسوان على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الصحية ، والإرتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مع سرعة التعامل مع إحتياجاتهم وملاحظاتهم ، وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة بما يدعم منظومة التأمين الصحى الشامل ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.