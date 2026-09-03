بداية المشوار.. الزمالك يستعد لمواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق بداية قوية بالبطولة القارية.

تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 4 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة.

ومن المقرر أن تجمع مباراة الإياب الفريقين في الثامنة مساء يوم السبت 12 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي أيضًا، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

بداية قوية للزمالك في الدوري

يدخل الزمالك المواجهة الأفريقية بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم انطلاقة جيدة في منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

واستهل الفريق الأبيض مشواره في المسابقة بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأولى، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات في الجولة الثانية بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وواصل الزمالك نتائجه الإيجابية في الجولة الثالثة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على منتخب السويس بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليحصد الفريق دفعة معنوية مهمة قبل خوض أولى مواجهاته في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك بطل الدوري المصري

وكان الزمالك قد أنهى منافسات الموسم الماضي 2025-2026 على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حسم اللقب لصالحه للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وجاء تتويج الفريق الأبيض بعد موسم قوي شهد منافسة شرسة على صدارة جدول الترتيب حتى الجولات الأخيرة، قبل أن يحسم الزمالك اللقب رسميًا عقب فوزه على سيراميكا بهدف دون رد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة، لينهي الموسم في المركز الأول ويتوج ببطولة الدوري، ويحجز مقعده في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة نتائجه المميزة محليًا وقاريًا، وتحقيق الفوز على إيه إس بورت، من أجل وضع قدم في الدور التالي من البطولة الأفريقية ومواصلة المنافسة على اللقب.



