مدحت شلبي: محمد صلاح صنع تاريخًا لن يتكرر.. وطرابزون لا يساعده على التألق

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر، صنع تاريخًا استثنائيًا للكرة المصرية والعربية والأفريقية، مشددًا على صعوبة تكرار ما حققه اللاعب خلال مسيرته الاحترافية.

محمد صلاح

وقال شلبي خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إن محمد صلاح «صنع تاريخًا للكرة المصرية والعربية والأفريقية لم يحققه إطلاقًا أي نجم عربي أو أفريقي»، مضيفًا: «من الصعب جدًا، وأتمنى أن الكلام ميتفهمش غلط، أن يتكرر ما حققه محمد صلاح».

وأضاف أن صلاح خرج من تجربته مع الكرة الإنجليزية بمكاسب عظيمة، بعدما ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب والتتويج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع النادي.

وتابع شلبي أن علاقة محمد صلاح بليفربول انتهت بالتراضي، أيا كان السبب، مشيرًا إلى أن اللاعب، رغم وصوله إلى سن 34 عامًا، يفكر في خوض تجربة جديدة، ولا يزال يمتلك القوة التهديفية والقدرات الفنية والعقلية التي تساعده على التألق.

وأوضح أن الأمر يعتمد بشكل كبير على البيئة التي سيتواجد فيها صلاح، ومدى قدرتها على مساعدته في تقديم أفضل مستوياته، مشيرًا إلى أن اللاعب اعتاد خلال سنواته مع ليفربول على الضغط الهجومي وصناعة الفرص، وهو ما ساعده على التألق بصورة مستمرة.

وقال شلبي إن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون لا يمثل، من وجهة نظره، البيئة المثالية التي تساعد اللاعب على إبراز إمكانياته، مضيفًا: «من أول يوم وأنا بتفرج على طرابزون إكرامًا لمحمد صلاح، وهو محتاج مجموعة تبرز إمكانياته وقدراته».

وتابع: «محمد صلاح محتاج لاعبين أقوياء وأكفاء ينقلوا الكرة له في الثلث الهجومي علشان تبرز إمكانياته وقدراته، ولما تطلب منه إنه ينزل للثلث الدفاعي ووسط الملعب، فأنت بتضعف قدرته الهجومية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن صلاح نجح رغم ذلك في تسجيل ثلاثة أهداف.

وأضاف مدحت شلبي أن استمرار النتائج السلبية لطرابزون قد يضع محمد صلاح تحت ضغط كبير، قائلًا: «في حال تعرض الفريق لنتائج سلبية، هل اللوم سيذهب للفريق؟ سيذهب لمحمد صلاح»، مؤكدًا أنه يرى أن اللاعب يخوض تجربته الحالية في بيئة لا تساعد بشكل كافٍ على إظهار قدراته الفنية.

وأشار شلبي إلى أن المسؤولية تقع أيضًا على وكيل محمد صلاح، موضحًا أن اللاعب كان أمام فرصة للانتقال إلى بشكتاش، لكنه لم يوافق على الصفقة، بسبب نسبة الوكيل فيها.

وشدد على أن ما حققه محمد صلاح طوال مسيرته من إنجازات وألقاب سيظل استثنائيًا، قائلًا: «مفيش لاعب مصري ولا عربي ولا أفريقي يتحط في جملة مفيدة مع محمد صلاح، وده هيفضل طول العمر».

واختتم شلبي تصريحاته بالإشارة إلى أن محمد صلاح كان يستحق، في ختام مسيرته، الانتقال إلى نادٍ آخر يوفر له البيئة المناسبة لإظهار إمكانياته، مستشهدًا بتجربتي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث قال إن الثنائي كان ذكيًا في اختيار أندية تساعد على إبراز قدراتهما وإمكانياتهما.