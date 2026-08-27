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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادين خان عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان طرابلس للأفلام

نادين خان عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان طرابلس للأفلام
نادين خان عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان طرابلس للأفلام
أوركيد سامي

أعلن مهرجان طرابلس السينمائي الدولي عن اختيار المخرجة نادين خان لتكون عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بدورته الـ 13 المقرر إقامتها في الفترة ما بين 17 إلى 23 سبتمبر المقبل.

وتضم لجنة التحكيم أيضاً كلاً من الممثل طلال الجردي والمنتج جورج شقير، كما ستتضمن فاعليات المهرجان جلسة حوارية خاصه مع المخرجة نادين خان يديرها الناقد نديم جرجورة.

ومؤخراً شاركت المخرجة نادين خان كـ عضو لجنة تحكيم في مهرجان منصات للأفلام في دورته العاشرة.

في سياق آخر، يعرض لنادين خان حالياً مسلسلها الجديد بنج كلي على منصة شاهد بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محمد مهران. مدير التصوير عمر حسام، الديكور باسل حسام، المونتاج محسن عبد الوهاب، الملابس إيناس عبد الله، والموسيقى التصويرية خالد الكمار، Casting director مودي شاهين المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ويُذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل مسار إجباري، الذي عُرض في موسم رمضان ٢٠٢٤، وتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصتي Watch It وShahid أثناء عرض حلقاته، وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

نادين خان مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما عام 2001، وقدمت عددًا من المسلسلات الاجتماعية الناجحة، من بينها سابع جار، ليه لأ؟! (الجزء الثالث)، مين قال؟! ومسار إجباري. كما أخرجت فيلم أبو صدام، الذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرضه العالمي الأول، وحصل على جائزة أفضل ممثل. ويُعد فيلم هرج ومرج أول أفلامها الروائية الطويلة، وقد حصد جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام 2012، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، إلى جانب جائزة التطوير من مهرجان لوكارنو، أحد أهم المهرجانات السينمائية العالمية.

وانطلقت نادين خان في مشوارها الإخراجي من خلال عدد من الأفلام القصيرة الناجحة، كان من أبرزها واحد في المليون وهون وهونيك، واللذان عُرضا في مهرجانات دولية وحصدا العديد من الجوائز. كما قدمت عددًا من الأفلام الوثائقية، من بينها الغريب، العيد فرحة، وإم علي.

مهرجان طرابلس السينمائي الدولي اخبار الفن نجوم الفن

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